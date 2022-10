The great opening. Artisti! Produttori! Beatmaker! Musicisti! Per te il nuovo punto di riferimento a Padova.

Domenica 6 Nov 2022 // ore 10 - 19

Ora lo sai…stai aspettando Formatori dall’estero e Ospiti speciali. Produttori e Artisti da tutto il Veneto. Sale aperte al pubblico con area relax per confrontarti con i professionisti del settore. Al The Cube industries in collab con Soundjcity.

INIZIO

10 e 13.30 Presentazione del Progetto (durata 30 min)

12.30 alle 13.30 Pausa Break

SALA PROVE - REGIA

10.30 - Songwriter & Vocal coach

11.30 - Microfonazione e take editing (Fonico)

14 - Basso Elettrico

15 - Batteria\Groove Hip Hop e R&B

16 - info e confronto con un Professionista a tua disposizione

19 - Chiusura

SALA WORKSHOP - PALCO

11.30 - il Mondo della Radio, il ruolo dello Speaker Radiofonico

14 - il Palco, Performing e presenza scenica (vocalist)

15 - il Deejay la creazione di un Dj Set

16 - Tik Tok per artisti

16.30 - l'industria Musicale - come funzionano le Etichette discografiche & SIAE

17.30 - Soundesign e outboard Analogico

18.30 - Presentazione della Masterclass con Artisti famosi.

SALA CORSI

11.30 - Ableton live 11 - le novità’

14 - Produzione Beat, Trap, Urban & Hip Hop

15 - Produzione Techno\House

16 - Creazione di un Remix, Mashup, Bootleg

17 - Mixing & mastering

18 - come scrivere Accordi e Melodie per Produttori

SALA MEETING

11.30 - Artist Management

14 - info e confronto con un Professionista a tua disposizione - Brand artist - Creazione Video Musicali - Storyboard

SALA PRODUZIONI BEATMAKER

14 - Osserva come producono Due Beatmaker e confronti con loro (FL studio)

SALA STREAMING & TWITCH

Sempre aperta dalle ore 10.30

Vicolo Gela, 18, 35020 Albignasego PD - Padova. Maps: https://goo.gl/maps/zrAEsoL8LB1x4GpG7. Richiesta prenotazione. Invia nome, cognome e corso di preferenza: Soundjcity@gmail.com oppure su whatsapp: 3241526206. Evenbrite: https://www.eventbrite.it/e/441169799747.