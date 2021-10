The Irreducibility of vision, incontro a Padova

Nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo patavino venerdì 22 ottobre alle ore 16.30 si tiene all’Università di Padova la 29^ Kanizsa Lecture che ha per ospite il professor Michael Herzog, docente di psicofisica e direttore del Laboratorio di Psicofisica alla École Polytechnique Fédérale di Losanna. La sua relazione ha per titolo “The Irreducibility of vision: Gestalt, Crowding and the Fundamentals of Vision” e si potrà seguire in diretta streaming sull canale YouTube dedicato all’Ottocentenario dell’Università di Padova.

Scarica la locandina dell'incontro

La Kanizsa Lecture è una conferenza annuale rivolta a un pubblico non specialistico, organizzata per la prima volta dall’Università di Trieste nel 1993, per ricordare il fondatore della scuola triestina di psicologia sperimentale: Gaetano Kanizsa. Laureatosi nel 1938 a Padova con Cesare Musatti, Kanizsa è considerato uno dei grandi protagonisti della psicologia sperimentale. Fu esponente della tradizione della psicologia della Gestalt e acquisì fama internazionale con la pubblicazione di un articolo sui Subjective Contours su Scientific American nel 1976.

L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Psicologia generale dell’Ateneo, è affidato ogni anno a uno studioso di fama internazionale i cui contributi sono particolarmente rilevanti per lo studio dei processi cognitivi.

Info web

Youtube streaming: https://youtu.be/rpUoeLD85GE

Info https://www.unipd.it/kanizsa-lecture

Link bio Michael Herzog: https://www.epfl.ch/labs/lpsy/ team/herzog/