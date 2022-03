"The Italian Banker", proiezione al cinema Esperia

Tempi e Ritmi, in rete con altre 12 associazioni ed altre realtà artistiche padovane, con il contributo del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, per il format “RAM Disseminazioni”, organizza e coordina questo contenitore.

In 14 diversi spazi cittadini, oltre due mesi di eventi.

Scarica il volantino con tutti gli spettacoli

Per la rassegna "Padova spettacoli" appuntamento al Cinema Esperia il 15 marzo alle ore 21.15.

The Italian Banker

Regia di Alessandro Rossetto. Con Fabio Sartor, Sandra Toffolatti, Mirko Artuso, Valerio Mazzucato. (Drammatico - Italia, 2021, 80’)

Proiezione e commento di questo film di produzione, regia ed interpretazione “made in Padova”.

In sala il regista Alessandro Rossetto e l’attore Valerio Mazzucato.

In una imponente villa veneta si sta svolgendo una festa. Complice anche il vino, c'è chi non si trattiene dall'esplicitare le proprie frustrazioni ma c'è anche chi attende l'esito di un non facile intervento. Su tutti però aleggia il crollo della Banca Popolare del Nordest al cui ormai ex direttore si attribuiscono tutte le colpe. Fino a quando quest'ultimo fa la sua comparsa e propone la sua versione dei fatti.

Trailer Ufficiale: https://youtu.be/VyJP979Nz9A

In collaborazione con Associazione Esperia.

Biglietti

Biglietti(posti numerati): 6 euro + dir. di prevendita.

Prevendite operative online e nei negozi in città:

Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9) e Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74).

Padova Spettacoli è un contenitore di 24 eventi disseminati nei teatri della città, organizzata e diretta da Tempi e Ritmi in rete con altre 13 associazioni cittadine.

Normative anti-Covid

L'accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

Green Pass rafforzato obbligatorio

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass)

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass) Mascherina FFP2 obbligatoria

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2 Tracciamento

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

Info web

