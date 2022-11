Il film "The jungle" in sala a Padova

Approda il 16 novembre alle 21 a Padova al Cinema Esperia "The Jungle", il documentario diretto dal regista friulano Cristian Natoli, per la produzione di Tesla production (Italia) e 4Film (Croazia) e la distribuzione di Emera Film, dedicato al racconto dell’esperimento culturale di teatro e integrazione della regista e attrice Elisa Menon con i protagonisti della jungle, luogo ai margini di Gorizia animato da migranti in cerca di un luogo che li accolga fuori dal lavoro e dagli orari dei dormitori. ?

In sala sarà presente il regista, Cristian Natoli, che dialogherà con Andrea Trevisan, operatore socio-legale. Ad affiancarli anche il cast e uno dei diretti protagonisti di questo intenso documentario: Habib Ebrahim, di 29 anni nato a Logar in Afghanistan. Fu dall’incontro tra Trevisan e Natoli, attorno al 2013 al bar Aenigma che nasce il progetto di The jungle: Andrea Trevisan - collaborando con il Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus-CIR (inizialmente a Gorizia e oggi a Verona) - avrebbe parlato della realtà positiva e antropologicamente interessante che rappresentava quel luogo, la jungle, al regista, fino a suggerirgli di costruirci attorno un documentario. Nasceva così un’avventura che ha attraversato gli anni, il Covid e che ci arriva ora densa di emozione e pulsante del cuore dei suoi protagonisti.

Web: https://www.esperiapadova.it/.