“The Legend - Tribute to Morricone” in scena al Gran Teatro Geox di Padova

L’indimenticabile repertorio di Ennio Morricone sarà magistralmente eseguito dall’Ensemble Symphony Orchestra per il progetto “The Legend - Tribute to Morricone” in scena al Gran Teatro Geox venerdì 22 aprile 2022 alle ore 21.30.

L’orchestra sarà diretta dal Maestro Giacomo Loprieno.

II tributo unico alle musiche del grande compositore italiano è un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni. La potenza evocativa di Mission, La Leggenda Del Pianista Sull’oceano, C’era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era Una Volta In America, Per Qualche Dollaro In Piu’, Malena e molte altre.

Ennio Morricone con 500 colonne sonore realizzate, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 6 nomination e 2 Oscar vinti, 3 Grammy, 4 Golden Globe, 1 Leone d’Oro è un gigante della musica di tutti i tempi.

Da qui l’idea dell’Ensemble Simphony Orchestra, dopo la sua scomparsa, di rendere omaggio al Maestro quale fiore all’occhiello del nostro paese.

Ensemble Simphony Orchestra è ad oggi una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molteplici progetti cui ha partecipato e gli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato.

L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani, grazie alla versatilità ed alla attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera tra le più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Grazie, infatti, al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop, del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelli classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato.

Tra i progetti realizzati si possono annoverare quelli con: con Francesco Renga, Morgan, Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Silvestri, Rossana Casale, Maurizio Giammarco, Maurizio Colonna, Renato Serio, Ron, Luis Bacalov, Giovanni Allevi, Enzo Favata, Mimmo Locasciulli, Oscar Williams, Mario Biondi, Mauro Ermanno Giovanardi, Renato Zero, PFM, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Pooh, Giorgio Panariello, Baustelle e Riccardo Cocciante, Richard Galliano, Mango

L'evento

22 aprile 2022

21.30

Gran Teatro Geox - Padova

https://zedlive.com/evento/live-the-legend-tribute-to-morricone

