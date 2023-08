The machine guns in concerto il 5 agosto 2023. Una miscela affascinante di rock classico, blues e pop rivisitati in chiave elettroacustica.

Achille Madarena e Antonio Fontana - Chitarre

Alessandra Battistella - Voce

Tobia Masenello - Percussioni

Francesco Borrella - Basso

Concerto live in acustico nel nostro giardino estivo.

INGRESSO LIBERO. Prenotazione consigliata. Possibilità di Cena o Apericena con Menù Rustico alla carta o Menù Cicchetti. Maggiorazione Live 5 euro (Anche per chi viene dopocena).

? Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

? Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

? Inizio concerto: ore 21.30

Ristopub e musica dal vivo...

Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089