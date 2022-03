Il film "The passengers" al Cinema Esperia di Padova

Martedì 22 marzo (ore 21) presso il Cinema Esperia a Padova arriva The Passengers il docufilm, dei registi Tommaso Valente e Christian Poli che racconta la vita dei partecipanti ad Housing First - Prima la casa, progetto di contrasto alla marginalità sociale, un vero e proprio metodo che ha come obiettivo quello di offrire alle persone senza dimora l’opportunità di ‘abitare’ una casa, con il supporto di un’equipe transdisciplinare. Il film dà quindi voce al peso sociale delle fragilità umane senza dimenticare le grandi storie dietro al dramma. Quelle degli operatori e assistenti sociali che, con il loro impegno, rendono possibile questo viaggio verso un luogo chiamato “casa”.

Per nulla casuale questa presentazione a Padova dove l'Housing First è di casa: molte sono, infatti, le realtà cooperative e associative legate alla federazione Fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) che hanno sposato questo prezioso e coraggioso metodo di integrazione sociale al quale il Comune di Padova ha aderito proprio in qualità di partner al DOM Veneto. Modello Housing first Regione Veneto. Anche l’Università di Padova peraltro contribuisce, sin dall'inizio, proprio alla costituzione del comitato scientifico della Fio.PSD con i diversi membri che si occupano proprio di Housing First.

The Passengers è stato prodotto da Kamera Film, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di cooperative sociali Solco Ravenna, che gestisce il progetto Housing First su quel territorio, e Instant Documentary.

