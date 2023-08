The Pink Floyd Experience: Pink Sonic live a Padova

Il tour dei Pink Sonic farà tappa anche a Padova. Ritenuti dalla critica il miglior tributo europeo ai Pink Floyd, i Pink Sonic si esibiranno al teatro Multisala Pio X sabato 28 ottobre alle 21.

Oltre alla continua sperimentazione in campo musicale, ogni musicista eccelle nella ricerca del sound che porta lo spettatore a rivivere le stesse sonorità ed emozioni degli originali. Il rig di Francesco Pavananda, copia del rig di David Gilmour nel celebre concerto di Venezia , le tastiere di Gioel Stradiotto, le luci, i laser, le proiezioni sullo schermo circolare permettono ai Pink Sonic di portare in scena uno show di oltre due ore, dove il pubblico viene travolto ed affascinato. Pink Sonic non sono solo una tribute band, Pink Sonic sono il mezzo per poter rivivere la magia di un concerto dei Pink Floyd!

Biglietti in vendita su VIVATICKET: https://www.vivaticket.com.