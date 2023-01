The Prodigy, la band che ha fatto la storia della musica elettronica live al Geox

Alle stelle della musica internazionale che brilleranno nella città di Padova, grazie alla ricca programmazione targata Zed!, se ne aggiunge oggi un'altra: il 18 maggio 2023 arrivano sul palco del Gran Teatro Geox i The Prodigy, l'iconica formazione che ha reso popolare a livello planetario la scena big beat inglese.

Maxim e Liam Howlett, in arte The Prodigy, tornano in Italia dopo lunghi anni di assenza. Proprio l'anno scorso hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di The Fat of The Land, l’album che li ha resi celebri grazie a pezzi generazionali come Firestarter, Smack My Bitch Up e Breathe, con l’uscita di una speciale edizione in vinile. Ora la band si prepara a tornare in Europa con un tour che includerà l'esclusiva data padovana.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 30 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e in tutte le rivendite autorizzate.

La band

I The Prodigy sono un gruppo musicale britannico, formatosi a Braintree nel 1990. Sono stati, con i Chemical Brothers, Fatboy Slim, The Crystal Method e altri, tra i maggiori esponenti del big beat degli anni '90. Hanno venduto oltre 16 milioni di dischi nel mondo, diventando così il gruppo di maggior successo nella storia della musica dance. Hanno pubblicato sette album in studio, un greatest hits, alcuni singoli ed hanno partecipato ad alcune compilation.

Info web

https://zedlive.com/

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-the-prodigy-18-maggio-2023-gran-teatro-geox-padova-5438.html

https://www.ticketone.it/artist/the-prodigy/

Foto articolo da comunicato stampa - Prodigy 2023 Promo Photo - Main Photo - Credit Rahul SIngh