The Route 66 in concerto al Radio City Music Hall il 26 marzo 2023 alle ore 21.30. The Route 66 (Carlo de Bei, Gino Pirazzo, Toni Bertamini, Elio Paggiaro). Classic rock. Dalle ore 20 cena con Menù Ristorante a 25 euro (comprende 1 Antipasto + 1 piatto principale a scelta dal menù + bibita, coperto e live).

Prenotazione consigliata. Si pagherà all’ingresso e sarà rilasciato un ticket per l’ordinazione. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live. Locale: RADIO CITY MUSIC HALL. Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova. Inizio concerto: ore 21.30. Ristopub e musica dal vivo. Prenotazioni: tel. 049-5221232 - 345-3498089.