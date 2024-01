Venerdì 5 gennaio, alle ore 21, l’Assessorato agli Eventi del comune di Cadoneghe, in collaborazione con l’Associazione Tempi e Ritmi, propone una grande serata di musica pop, “The Senior Voices”, al Palazzetto dello Sport Olof Palme di via IV Novembre n.22, ad ingresso libero.

Sul palco alcuni tra i finalisti di “The Voice Senior” di Rai Uno.

In scaletta canzoni amate dal grande pubblico, che svariano tra tanti generi, interpretate da grandi cantanti, a riprova che il talento non ha età: Marco Guerzoni, Beatrice Pasquali, Piero Cotto e Gianni Dego.

Tutti artisti che hanno alle spalle un grande curriculum che la trasmissione TV ha permesso di “rispolverare” a livello nazionale.

Guerzoni, ad esempio, è noto per aver partecipato a varie edizioni del musical dei record “Notre Dame de Paris” nei panni di Clopin, Cotto e Pasquali hanno una lunga carriera tra locali esclusivi e festival internazionali, tra cui Vina del Mar in Cile, Dego, cantante melodico padovano, ha fatto parte del team di Al Bano nella trasmissione condotta da Antonella Clerici.

La serata, programmata nel calendario degli eventi natalizi “Merry Christmas Cadoneghe 2023” sarà anche modo melodioso per augurare ai cittadini di Cadoneghe e a tutti gli intervenuti un melodioso ed armonico 2024.

Sabato 6 gennaio

Sabato 6 gennaio, dalle ore 15, in piazza della Repubblica a Cadoneghe (in caso di maltempo appuntamento all’Auditorium Ramin in via Dorigotti) si attenderà l’arrivo della Befana con la simpatia di Andrea Roncato (noto attore comico di programmi TV e film cult degli anni 80 e 90) accompagnato da amici musicisti, giocoliere e mangiafuoco.

Arriverà quindi l’amata vecchina con calzette e dolcetti per i bambini buoni, concludendo così il contenitore di eventi che si è protratto per oltre un mese.

Info web

Info alla pagina Facebook “Merry Christmas Cadoneghe 2023”

https://www.facebook.com/comune.cadoneghe/

https://comune.cadoneghe.pd.it/notizie/2349177/the-senior-voices-venerdi-5-gennaio-2024-ore-21-00

Foto articolo da post Facebook