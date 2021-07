The Watch plays Genesis "A prog Journey 1970-76", concerto all'Anfiteatro del Venda

Dopo quasi un anno di stop la band milanese The Watch finalmente torna a suonare live nella splendida cornice dell’Anfiteatro del Venda per quella che sarà probabilmente l’unica data italiana del 2021!

Venerdì 23 luglio, ore 21, proporranno il nuovo spettacolo “A Prog Journey 1970/1976” che porteranno in tutta Europa dall’autunno in poi eseguendo i brani più significativi dei Genesis dall’album Trespass (1970) ad A Trick of the Tail (1976).

https://www.arteuganea.net/

Ingresso unico: 15 euro + diritti di prevendita

Biglietti: https://link.dice.fm/p1R86jhpbhb

The Watch Website: www.thewatchmusic.net

