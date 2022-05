The watch plays Genesis all'Arena di Montemerlo il 25 giugno 2022. The Watch è una band di 5 elementi di Milano. La loro musica è ispirata al classico prog-rock in stile anni '70. Il primo album si chiama “ Ghost ” uscito nel 2001, seguito da “Vacuum” nel 2004 e “Primitive” nel 2007. Consulta la sezione discografia per ottenere alcuni brani musicali da ogni album.

Dal 2009 i The Watch portano in scena spettacoli incentrati sugli album dei Genesis con il tentativo di fondere i grandi classici dei Genesis degli anni '70 con la propria musica. Contando sulla somiglianza vocale di Simone con quella di Peter Gabriel, questa formula ha funzionato molto bene e ha permesso alla band di suonare su grandi palchi, allargando il proprio pubblico e facendo crescere il numero di fan.

Informazioni e contatti

Organizzatore: KeSpettakolo srl.

Web: https://www.facebook.com/events.