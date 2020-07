The way back, viaggio acustico in prima classe tra passato e presente

Ha tutta l’aria di un viaggio tra passato e presente il concerto in coda al mese di luglio al parco Venturini Natale di Ponte Ognissanti. Venerdì 31 luglio, ore 22, la rassegna Fistomba Social Park regala un piccola gemma pregiata con il concerto del trio acustico The Way Back. Accomunati dalla passione per le canzoni pop, Paolo Andriolo, Beppe Bertolino e Jacopo Jacopetti, amici e musicisti padovani d’esperienza ultratrentennale, hanno unito le forze per un progetto unico nel suo genere sfornando una chicca di pura classe ed eleganza: il primo e finora unico album del gruppo è intitolato “Simple Songs” e include canzoni ricercate e “ragionate” di artisti come Beatles, Burt Bacharach, Bruno Lauzi, James Taylor, Carole King, George Benson, R. Crawford, Michael Jackson, Isley Brothers, Jerome Kern e altri ancora, accanto a brani inediti che rispecchiano la personalità musicale di ciascun strumentista.

Il risultato è qualcosa di sorprendente in termini di pulizia ed equilibrio della composizione. Tutte le musiche sono state riarrangiate per essere suonate in versione small acoustic band. Il repertorio spazia tra generi diversi, nonostante l’etichetta di pop internazionale. Si parla di soul, jazz e bossa nova, ma la realtà è che sono quasi tutti pezzi classici anni ’70 e ’80, rivisitati in maniera decisamente moderna, originale e attuale. La raccolta “Simple Songs” è stata inoltre impreziosita dalla partecipazione di due voci eccellenti: la cantante padovana Paola Casula dei gruppi Summertime e True Voice e la cantante inglese Donna Gardier, collaboratrice in studio per Sting in occasione della produzione del disco “Sacred Love” e dal vivo per Billy Ocean insieme al quale ha intrapreso anche un tour mondiale.

The Way Back si presenta sul palco del Fistomba Social Park in una formazione settata in chiave acustica con Beppe Bertolino, voce solista e chitarre acustiche, Paolo Andriolo, basso, chitarra e voce, e infine Jacopo Jacopetti, sax, ukulele, chitarra classica, percussioni e voce.

Informazioni e contatti

Anche per l’ultima serata di luglio al parco Venturini Natale valgono le vigenti leggi, regole e raccomandazioni in materia anticovid-19. È pertanto necessaria la prenotazione obbligatoria contattando il 342-8437085 (Marco) oppure il 328-9379008 (Lino). In caso di maltempo, l’evento verrà annullato o rinviato a data da destinarsi.

