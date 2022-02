Theatresports™ original, la sfida di improvvisazione teatrale che non ti aspetti

La sfida di improvvisazione teatrale che non ti aspetti continua sabato 12 febbraio 2022 in via Donati, 1 - Abano Terme - Padova - c/o Teatrò. Dopo il SOLD OUT della prima data, continua la rassegna e campionato "THEATRESPORTS™ ORIGINAL", 5 serate di spettacolo/sfida tra due squadre all'insegna del divertimento, del coinvolgimento, del rischio, della varietà e del gioco di squadra in cui il pubblico è libero di urlare e tifare per i suoi preferiti, come allo stadio, e di applaudire ed emozionarsi come a teatro. Il tutto rappresentato secondo la formula originale del THEATRESPORTS™ creata da Keith Johnstone nel 1977 e tutt'ora rappresentata al Loose Moose Theatre di Calgary, in Canada.

Una vera e propria competizione tra due squadre, i MARACAS ed i CLAPPERS, con tanto di giudici, punteggi, ammonizioni e tifo sfegatato, ed allo stesso tempo uno spettacolo teatrale interattivo e completamente improvvisato.

LE PROSSIME DATE DEL CAMPIONATO “THEATRESPORTS™ ORIGINAL”:

SABATO 12 FEBBRAIO

SABATO 26 FEBBRAIO

SABATO 12 MARZO

SABATO 26 MARZO

SABATO 9 APRILE

Sede spettacoli: Teatrò - via Donati, 1 - Abano Terme - Padova.

Inizio alle ore 21. Direzione artistica a cura di: Teatro a Molla con il Patrocinio di: ITI - International Theatresports Institute e UILT.

