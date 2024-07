Therme Theatrum con Dario Vergassola in “Storie sconcertanti” nel chiostro del Museo del Termalismo

Intero euro 15. Ridotto euro 12 (riduzioni per under 12 e over 65)

Una nuova location, il chiostro del museo del Termalismo, nel rustico sotto villa Draghi per portare la magia del teatro in uno dei luoghi più incantati di Montegrotto Terme.

Riparte martedì 9 luglio la rassegna organizzata da Arteven per l’assessorato alla Cultura di Montegrotto Terme Therme Theatrum che fino a metà agosto, sempre di martedì alle 21.15 propone spettacoli di rilevanza nazionale.

«Rinnoviamo - afferma l’assessore alla Cultura Pier Luigi Sponton - un impegno che è ormai di interesse consolidato. La scelta di portare un’offerta culturale importante è stata premiata e si dimostra in grado di catalizzare l'intero territorio termale euganeo. Quest’anno oltre alla nuova location, particolarmente suggestiva, abbiamo deciso di offrire anche la possibilità di fare l’abbonamento ai 5 spettacoli, per coloro che apprezzano l’offerta nel suo complesso».

Si chiude la rassegna, martedì 13 agosto, con le «Storie sconcertanti» di Dario Vergassola che celebra vent'anni di carriera come intervistatore comico, spaziando dalle prime interviste per Zelig alla satira pungente nel salotto di Serena Dandini. Nel suo spettacolo ripropone un vasto repertorio di domande e battute, coinvolgendo ospiti vari e temi ecologici, offrendo una satira intelligente che fa riflettere e ridere.

Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico a Montegrotto Terme dove nella rassegna Therme Theatrum martedì 13 agosto alle 21.15 propone «Storie Sconcertanti» .

Dopo anni di bizzarre interviste a personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo, Dario Vergassola ha iniziato a intervistare anche altri esseri viventi trovando nella natura esempi di grande virtù su cui possiamo comunque ridere ma anche porci domande sulla crisi climatica e su come salvaguardare il nostro pianeta.

Lo spettacolo nasce dal libro scritto dallo stesso Vergassola “Storie inventate di un mondo immaginario”, dove l’autore dà la voce a animali acquatici, veri o immaginari, che mettono qui in scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate avventure. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia.

Tutto l’infinito repertorio di domande/battute (e relative risposte) viene riproposto in uno spettacolo dal ritmo così serrato ed incalzante che si rischia di perdersi in un esilarante sconcerto.

Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia.

I biglietti, intero euro 15, ridotto (under 12 e over 65) euro 12, e gli abbonamenti (intero euro 78, ridotto euro 60) sono in vendita online su https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-thermae-theatrum e https://www.vivaticket.com/it/Ticket/thermae-theatrum-montegrotto-estate-2024/239026 e relativi punti vendita del circuito oppure presso il Museo del Termalismo le sere di spettacolo a partire dalle 20.15.

tel. 049 8928788 – 762 – 311;

eventi@montegrotto.org; https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-thermae-theatrum; https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2673&area=H. In caso di maltempo gli spettacoli saranno recuperati in altra data.

