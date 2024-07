La guerra, i desideri e le fragilità dei giovani nei «Sette a Tebe» di Gabriele Vacis e dei PoEM a Montegrotto

Intero euro 15; ridotto euro 12 (riduzioni per under 12 e over 65)

Dopo il grande successo del 2023 Gabriele Vacis, regista e drammaturgo tra i più apprezzati della scena contemporanea e i giovani, telentuosi attori della compagnia PoEM saranno in scena a Montegrotto Terme nella rassegna Therme Theatrum martedì 16 luglio alle 21.15 con «Sette a Tebe».

Nello spettacolo i giovani attori dei Potenziali Evocati Multimediali fondono il testo di Eschilo con voci contemporanee, illustrando l'immanenza della guerra civile attraverso l'assedio di Tebe e lo scontro fratricida tra Eteocle e Polinice e insieme sui desideri e le fragilità della loro generazione.

La gente di Tebe che assiste e commenta quel che succede, e determina gli eventi della tragedia: la folla diventa protagonista, quasi un’opinione pubblica che con la sua invadenza onnipresente è capace di volgere in festa, in mercato, ogni evento straordinario, anche i più tra­gici. Anche qui, come in Prometeo, si cerca di esplorare alcuni rapporti tra l'attore che narra e l'attore che interpreta, non più considerando contrapposti i due termini ma cercan­do di "comprenderli" e metterli in condivisione con il pubblico che partecipa.

Al centro dell’azione scenica c’è la relazione tra l’uomo e la guerra, una guerra che viene vissuta e percepita in modo completamente diverso a seconda dei ruoli: quasi un gioco per i maschi, un evento dilaniante e drammatico per le donne.

Il 16 luglio

Sarà dedicato ad Anna Politkovskaja lo spettacolo in scena martedì 23 luglio «A futura memoria» dove Valentina Lodovini alternerò la lettura di alcuni reportage della giornalista russa (selezionati da Lucia la Gatta) con video d’archivio e musiche censurata dal regime stalinista interpretate dal Fontanamix String Quartet. Un racconto importante e di grande impatto emotivo.

Martedì 23 luglio ci sarà una serata di tango con i Naturalis Labor, due coppie di ballerini che con «Tango» trasporteranno il pubblico nel mondo del tango di Buenos Aires. Le coreografie di Luciano Padovani si snoderanno sulle musiche eseguite dal vivo dal trio Tango Spleen, che spazieranno dai brani di tango classici al più noto Piazzolla, creando un'esperienza di tenerezza, desiderio e passione.

La rassegna martedì 6 agosto propone uno spettacolo fatto di gag e risate intelligenti con Ginevra Fenyes: «Cono o coppetta?», uno spaccato minimalista e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita di ogni giorno.

Chiudono la rassegna, martedì 13 agosto, le «Storie sconcertanti» di Dario Vergassola che celebra vent'anni di carriera come intervistatore comico, spaziando dalle prime interviste per Zelig alla satira pungente nel salotto di Serena Dandini. Nel suo spettacolo ripropone un vasto repertorio di domande e battute, coinvolgendo ospiti vari e temi ecologici, offrendo una satira intelligente che fa riflettere e ridere.

I biglietti, intero euro 15, ridotto (under 12 e over 65) euro 12, e gli abbonamenti (intero euro 78, ridotto euro 60) sono in vendita online su https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-thermae-theatrum e https://www.vivaticket.com/it/Ticket/thermae-theatrum-montegrotto-estate-2024/239026 e relativi punti vendita del circuito oppure presso il Museo del Termalismo le sere di spettacolo a partire dalle 20.15.

tel. 049 8928788 – 762 – 311;

eventi@montegrotto.org; https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-thermae-theatrum; https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2673&area=H. In caso di maltempo gli spettacoli saranno recuperati in altra data.

È con grande entusiasmo che annunciamo la terza edizione di Thermae Theatrum che quest'anno si terrà nel chiostro del Museo del Termalismo antico e del Territorio di Montegrotto Terme (inizio spettacoli alle ore 21:15) rappresentando un'opportunità unica per vivere il teatro in un contesto storico di grande bellezza e suggestione.

