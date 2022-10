Time machine pop in concerto al Radio City Music Hall il 21 ototbre 2022. Un viaggio "immaginifico" attraverso le strade del Pop targato 80. I grandi successi di quel fantastico decennio che hanno lasciato ricordi indelebili nel nostro cuore. Alla radio, in Tv videomusic e in discoteca passavano Spandau Ballet, Simply Red, Wham, U2, Duran Duran, Toto, Van Halen, Gino Vannelli, Tears for fears e tanti altri ancora.

Ore 20: cena a 25 euro - include antipasto + 1 piatto a scelta + bibita + coperto e live

Ore 21.30 inizio concerto

Chi viene dopo cena 5 euro per il tavolo live.

Per info https://fb.me/e/31vBV4Gnr.