Timeless passion & delirante tenerezza, spettacolo di danza al Rex

Sabato12 febbraio 2022, Teatro Danza, in programma “Timeless passion & delirante tenerezza” con i ballerini professionisti Laura De Nicolao e Claudio Pisa.

2^ serata della 1^Rassegna “I gusti del teatro”

Cinema Rex

Ore21

Biglietto unico euro 10 + com

Info. Prenotazioni 3474409953

Prevendita con posti numerati:

online https://ticket.cinebot.it/rex/titolo/428

c/o la biglietteria durante gli orari di apertura del cinema (Ma/Ve/Sa/Do)

Timeless passion

di e con Claudio Pisa e Laura de Nicolao

-Ispirato a “Il Bacio” di Auguste Rodin.

L’attesa, l’anticipazione, la curiosità di qualcosa che è già accaduto o sta per accadere.

Il continuo respingersi, avvicinarsi, e ancora allontanarsi come poli omologhi che si affrontano.

La sinergia di due corpi che si cercano per toccarsi e fondersi, l’erotismo, generato dall’attesa, dall’anticipazione di un bacio ancora non dato o forse dal sapore di uno appena concluso.

Parole e gesti sono solo un preludio a ciò che il destino ha già scritto.

Un bacio sospeso è un attimo di tempo catturato.

Delirante tenerezza

Concetto, idea, coreografie e danza di Claudio Pisa

-Se per la mamma la gravidanza ed il parto sono un’esperienza indimenticabile ed estremamente coinvolgente, poiché vissuta in prima persona, la nascita di un figlio è un avvenimento eccezionale anche per il papà, che spesso però realizza solo più tardi, alla vista del proprio bambino, quanto sia meraviglioso ciò che sta accadendo.

Questo è quello che è accaduto a me, e la storia che voglio raccontare è la mia, le mie emozioni e le mie gioie.

Ho pianto quando è nato, la gioia nel vederlo, piccolo, fragile, stanco…ma te ne innamori subito, noti immediatamente la somiglianza. Fatica a liberarsi del liquido amniotico. Piange, ma è un pianto molto delicato, non come quello di qualcuno che voleva restante ancora un altro po’ lì dentro, anche se ha impiegato tantissimo ad uscire, ma anzi sembrava che avesse voglia di conoscere e vedere cosa c’era al di là di quel muro elastico rosa che faceva traspirare poca luce, ma tanti suoni.

La paura di toccarlo la prima volta, così piccolo e fragile, ma poi piano piano ti fai coraggio e inizi ad accarezzarlo, a prenderlo in braccio e cullarlo.

Poi arrivano i giochi, le risate, il rincorrersi…la gioia di essere assieme, di essere una famiglia.

Perché essere ordinari da soli, quando si può essere straordinari assieme.

Con la partecipazione degli allievi delle scuole Ballet Center di Padova e Ballet di Mira

Info web

https://ticket.cinebot.it/rex/titolo/428

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1684841531719398

Foto articolo da comunicato stampa