Roberto Tirapelle presenta "Lirica, le interviste del cuore" alla Libreria Laformadelibro

Sfogliare le pagine di un libro e ritrovarsi dietro le quinte di importanti palcoscenici del mondo a tu per tu con 39 grandi artisti della lirica internazionale: 11 direttori d’ orchestra, 27 cantanti lirici e una regista veronese. Questa è la atmosfera racchiusa in “Lirica, le interviste del cuore” (Edizioni Bongiovanni, 2022) l’ultimo libro del giornalista Roberto Tirapelle, direttore responsabile de Il Basso Adige, che sarà presentato a Padova martedì 29 novembre alle ore 18 presso la libreria La Forma del Libro (Via del Carmine, 6) in dialogo con la musicologa Angela Forin.

Raccogliere le voci degli artisti che ruotano attorno all’Opera, cantanti ma anche direttori d’orchestra e registi, è stato uno dei principali obiettivi degli ultimi anni dell’attività di giornalista musicale di Roberto Tirapelle che ha voluto raccogliere in un unico volume. “Lirica, le interviste del cuore” è una voce a chi una voce la dà alla musica: da Leo Nucci, Renato Bruson, Lisette Oropesa, Speranza Scarpucci cominciando dalle riflessioni introduttive di Placido Domingo e Cecilia Gasdia.

La serata di presentazione sarà un dialogo tra l’autore e la musicologa e divulgatrice Angela Forin, un’occasione per raccontare l’arte del “bel canto” attraverso il pensiero “dietro le quinte” di artisti dalla lunga e splendida carriera, di giovani nuovi talenti ormai affermatissimi nel panorama internazionale, fino all’ultima generazione “talent” che si sta facendo valere con sempre maggiori risultati. «Oggi gli artisti sono come rigenerati ad avere una loro epoca belcantistica – spiega Tirapelle - e, tra queste pagine, vi aspettano con i loro pensieri, la loro arte, la loro vita».

Roberto Tirapelle

Roberto Tirapelle è giornalista pubblicista, critico cinematografico e studioso di musica. A Verona è tra i fondatori del Cineclub Lumière e della collana monografica di cinema Sequenze. Attualmente è direttore responsabile de Il Basso Adige di Legnago (Verona) e collabora con le testate online Mediartenews e Verona In. Cura per ben nove edizioni le rassegne “Cinema sotto le stelle” con la 1^ Circoscrizione del Comune di Verona, “Cinema e Lavoro” con F.A.B.I Verona e “Infinitamente Cinema” con l’Università di Verona. Tra il 1993 e il 1997 è artefice di alcuni grandi eventi intorno all’opera, come “Il mito e l’opera”, “L’oriente nell’opera del 700”, “Quante Carmen” e la mostra espositiva “Artur Rubinstein”. È membro della Fédération Internazionale de la Presse Cinématographique, del Syndicat français de la critique de cinéma, dei Critics Awards for Arab films. L’autore, veronese di origine, si forma a Bologna e oggi vive in Francia.

Angela Forin

Angela Forin è una musicologa e divulgatrice musicale. Dal 2010 si occupa di comunicazione in ambito culturale ed è l’autrice e creatrice di Musicologica.it. Il suo è un modo diverso di concepire e parlare di Musica, l’arte forse oggi più diffusa al mondo e paradossalmente la meno conosciuta nella sua essenza e nel suo valore. Collabora con istituzioni scolastiche, culturali e importanti realtà divulgative di taglio musicale con corsi, conferenze, percorsi di formazione, video e podcast: occasioni di approfondimento con l'obiettivo di sviluppare un atteggiamento di stimolante curiosità verso un’arte oggi banalizzata, commercializzata come oggetto e studiata spesso solo nel suo aspetto più teorico grammaticale.

