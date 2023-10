To Hike Padova: "Le acque del tronco maestro dall'ingresso del Bacchiglione al Castelvecchio"

Camminata a passo sostenuto con tre brevi soste di approfondimento culturale per coniugare movimento e conoscenza del territorio. Pertenza ore 18:30 dalla Chiesa dell Madonna Incoronata, via Siracusa 52. Percorso di circa 8 km, durata indicativa due ore e un quarto. Si percorreranno strade, argini e parchi cittadini, necessarie scarpe sportive e abbigliamento comodo, torcia. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE al 366 4210602. Quota di partecipazione 8 euro da versare direttamente in loco.