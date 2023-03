To hike Padova a Battaglia Terme

L'appuntamento di "To hike Padova" questa settimana sarà a Battaglia Terme. Due ore di camminata sostenuta con tre brevi soste per conoscere il territorio accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Ritrovo mercoledì 22 marzo con partenza ore 18.30 presso parcheggio in vicolo Galzignana, 24 (di fronte area sosta camper Fiore) a Battaglia Terme. Percorso ad anello di circa 7 km.

INFO E PRENOTAZIONI: 366 4210602.