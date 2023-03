To hike Padova a Monselice

L'appuntamento con "To hike Padova" questa settimana ci porta a Monselice. Partenza l'8 marzo 2023 alle 18.30 dal parcheggio del Centro commericale Airone. Camminata guidata a passo sostenuto con tre brevi soste per conoscere e scoprire curiosità del territorio. Durata circa due ore con ritorno al punto di partenza. Necessarie scarpe sportive, abbigliamento comodo, torcia. Quota di partecipazione da versare direttamente in loco.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/sentieriesorrisi