To hike Padova a Montegrotto Terme

Mercoledì 19 aprile l'appuntamento con To hike Padova sarà a Montegrotto. Uno splendido itinerario escursionistico che porterà alla scoperta della parte collinare della città. La camminata, con guida ambientale escursionistica, si snoda sui sentieri del Monte Oliveto e del Monte Alto.

Durata di circa 2 ore comprendenti tre brevi soste per approfondire la conoscenza del territorio. Partenza per l'escursione alle ore 18.30 presso il parcheggio della Chiesa di S. Maria del Rosario in via Scagliole 13, Turri di Montegrotto. Necessarie scarpe da trekking e torcia. Utili i bastoncini. Iscrizione obbligatoria. Quota di partecipazione 8 euro. Per info e iscrizioni 366 4210602.