To hike Padova a Noventa Padovana

Mercoledì 26 aprile "To hike Padova" sarà a Noventa. Una camminata guidata a passo sostenuto con tre brevi soste per scoprire il territorio. Itinerario di 8 km, poco più di due ore per conoscere la storia di alcune ville venete presenti in zona.

Partenza dal parcheggio del capolinea linea 10 in via S. Marco a Ponte di Brenta (PD) alle ore 18.30. Scarpe sportive, abbigliamento comodo, torcia: https://www.facebook.com/sentieriesorrisi.