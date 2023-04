To hike Padova a Piove di Sacco

Per il ciclo "TO HIKE PADOVA" escursioni culturali nella provincia di Padova, mercoledì 3 maggio saremo a Piove di Sacco. Partenza alle ore 18.30 dal parcheggio piazzale Bachelet, durata circa 2 ore (percorso di 7 km). Camminata a passo sostenuto con tre brevi soste illustrative in cui la guida racconta il territorio.

Info e iscrizioni: 366 4210602 .

. Sentieri e Sorrisi