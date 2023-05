To hike Padova a Rovolon

"To hike Padova" non si ferma! Le camminate/escursioni alla scoperta del territorio patavino ci porteranno mercoledì 10 maggio a Rovolon. Un bel giro immersi nella natura della zona nord dei Colli Euganei, si passerà per uno dei luoghi più conosciuti e frequentati: il parco Lieta Carraresi, più facilmente identificato come Passo Fiorine, ma noi lo raggiungeremo da sentieri un po' meno battuti.

Itinerario di 5 km circa con 350 metri totali in salita. L'appuntamento è alle ore 18.30 presso il parcheggio di Piazza degli Alpini a Rovolon (dietro la chiesa).

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 366 4210602.