To hike Padova a Teolo

Sedicesimo appuntamento della rassegna "To hike Padova" per scoprire il territorio della Provincia camminando. Mercoledì 24 maggio saremo a Teolo, questa volta una vera e propria escursione tra i sentieri dei Colli Euganei. Ritrovo alle ora 18:30 presso il parcheggio centrale di Teolo in via Fontana Maggiore.

Sviluppo circa 6 km con dislivello totale di 390m, percorso con guida ambientale escursionistica. Al termine, per chi lo desidera, possibilità di fermarsi a cena in ristorante in zona previa comunicazione in fase di iscrizione. Chiusura iscrizioni ore 12 del mercoledì 24.

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 3664210602