To hike Padova a Vigodarzere

Per il ciclo di camminate culturali "To hike Padova" Mercoledì 15 marzo saremo a Vigodarzere con partenza alle 18.30 da Piazza Martiri della Libertà. La camminata è guidata e sono previste 3 brevi soste illustrative per conoscere aspetti e aneddoti legati al territorio che si attraversa. Sviluppo 7 km a passo sostenuto. Durata circa 2 ore con ritorno al punto di partenza.

Quota di partecipazione alla singola uscita 8 euro. Iscrizioni al 366 4210602 o via mail a sentieriesorrisi@gmail.com.