Benvenuti nella Realtà Digitale Di Innesti e Implementi Cibernetici, usciti da una Dimensione Parallela Astrale ambientata in un Futuro Imprecisato. Nella Realtà della Robotica ormai tutto attorno a noi, Cyborg, Droni e Androidi dotati di intelligenza propria, agiscono nelle Ombre delle Cyber City trasformando Il Mondo che Fu in qualcosa di Nuovo. I vostri e i nostri Desideri hanno dunque preso forma in un DANCEFLOOR futuristico che avrà luogo il giorno 11 maggio Presso EXAS GAMING.

I Sintetizzatori della Space Techno Music Concepita Dalle Onde Cerebrali Del Sistema di Intelligenza Artificiale con Nome in Codice “Neon Queen” Vi Guideranno ed Interconnetteranno Al Nuovo Project X Chiamato “TOKYO NINE” di Dominio dell’ Automazione e farà da Matrona tra Laser e Proiezioni Cibernetiche. I Vostri Outfit Trionferanno di Luce propria Spaziale Intergalattica ad Illuminare La Nave Madre in Partenza per il Grande Viaggio. Turisti spaziali, preparate i vostri microchip cerebrali che stiamo per partire per un universo Nuovo dove Musica techno e Tecnologia si Fondono: Microchip nel Cervello, hacker e Mega Corporation Sono Tecnologie, parole e Idee che oggi fanno parte della nostra Quotidianità!

Are You Ready for the Future?

Data: 11/05/2024

Luogo EXAS GAMING

Orario: Dalle 22.30 alle 4.00

Ingresso: 10 euro Inclusa Prima Consumazione

Dresscode: Futuristic Outfit, Cyborg Installations and Led Equipment