Toni Capuozzo dai Rotary padovani per parlare di Afghanistan

Com'era prevedibile, dopo la fiammata emotiva dello scorso agosto, le notizie provenienti dall'Afghanistan sono passate in secondo e terzo piano. E la situazione e? in continua evoluzione. Che cosa e? stato fatto per portare l'Afghanistan in una situazione accettabile negli ultimi 20 anni? Che cosa e? stato sbagliato, e perche?? Qual e? stato e quale potra? essere il ruolo dell'Italia? E soprattutto, che cosa accadra? ora e nell'immediato futuro? I Club Rotary Padova Nord, Camposampiero e Cittadella Alta Padovana organizzano nell'ambito del progetto "Il Rotary per la citta?" l'evento pubblico "Italia-Afghanistan tra passato e futuro". L'incontro che vedra? protagonisti due tra i massimi esperti della situazione afghana: il giornalista Toni Capuozzo e il generale Amedeo Sperotto sabato 18 dicembre con inizio alle ore 11 al Teatro Ruzante in Riviera dei Ponti Romani, a Padova, con ingresso gratuito.