Toni Mazzetti a chiar di stelle

Venerdì 17 giugno contro ogni superstizione ci attende una serata magica! Un evento esclusivo in compagnia del grande naturalista Toni Mazzetti per assaporare la bellezza che ci avvolge e conoscere “i nomi della Terra” che ci circonda. Sarà un’occasione unica di vivere un bel momento, ricco di sensazioni e vibrazioni alte!

Toni ci parlerà del suo libro "I Nomi della Terra. Toponomastica dei Colli Euganei", in cui svela il bellissimo territorio dei Colli Euganei attraverso i racconti di quelli che lui chiama i Re Contadini, uomini che hanno coltivato per decenni con amore il territorio, tramandandone i valori più schietti e profondi. Mazzetti li ha incontrati e ascoltati, un lavoro durato anni e condensato in questo libro che raccoglie il significato di 3500 toponimi euganei, tenuti vivi soltanto nella tradizione orale.

Ma la serata sarà magica perché sarà un concatenarsi di esperienze esclusive!

Il programma:

Ritrovo ore 20 presso il Ristorante Dodo, all’interno del Golf Club Frassanelle di Rovolon, per un aperitivo di benvenuto.

Breve passeggiata fino ai Forni de Quaiato, bellissima location del Comune di Rovolon, in compagnia della guida naturalistica Elena Bettio.

Arrivo nell’anfiteatro naturale dei forni, allestito a tema, in cui ognuno stenderà la propria coperta a chiar di stelle.

Degustazione di un piatto di formaggi e salumi dell’az. Ag. Valle Madonnina di Rovolon, abbinato ad una birra artigianale del Birrificio Monterosso di Montegrotto.

Racconto di Toni Mazzetti che dialogherà con il prof. Bettio Beniamino: sarà un momento spontaneo, come l’erba su cui saremo stesi e il cielo che coprirà le nostre teste!

Il tutto intervallato da sketch musicali live di Elena e Diego Turato!

Ritorneremo a piedi con la torcia, fino al parcheggio del Golf Club, dove concluderemo la nostra serata.

Costo per l’intero evento: 25 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 15 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (no degustazione).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui; https://forms.gle/8VcSAB8Hs3NLGEYo9.