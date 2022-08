Ekopark festival 2022: Toni Mazzetti racconta Giuliano Scabia "il ciclista prodigioso”

Domenica 21 agosto ore 18. Il naturalista Toni Mazzetti racconta Giuliano Scabia "Il ciclista prodigioso”. Presenta Giada Zandonà. Giuliano Scabia è stato cantore delle bestie e delle piante, delle stelle e degli dèi. Ercole, ciclista appassionato, come è sempre stato Scabia, decide di attraversare il mondo in bicicletta per raggiungere i luoghi in India dove il padre era andato a suonare per gli animali della foresta tanti anni prima. Un libro «on the road», di ricongiungimento col padre, un libro di prodigi, di incantamenti, di poesia.

