Apre il 3 agosto 2022 fino al 18 settembre c/o Galleria Samonà in via Roma 57 a Padova la mostra "Tonirent. La strada è la mia scuola". Street artist, writer padovano, è diventato famoso grazie alla scultura 'L'ultima tentazione di Cristo' (che sarà presente in mostra) e al murales 'Young girl with candy' realizzato all'esterno dello stadio Appiani. Saranno presenti anche tante altre opere meno conosciute. Da non perdere.

Web: https://www.tonirent.it.