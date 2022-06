Tony Hadley, 40 anni di carriera al Parco della Musica di Padova

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, celebra 40 anni di carriera con il “40th Anniversary Tour”, che già toccato quasi 40 località del Regno Unito, che arriva ora in Italia, e che dopo l’estate approderà in Australia e Nuova Zelanda.

Sono trascorsi 4 decenni da quando Tony ha iniziato a cantare: prima con la sua ex band Spandau Ballet, e in seguito come solista, accompagnato dal suo gruppo “The Fabolous TH Band”.

L’inconfondibile voce di Tony continua a vibrare di passione come agli esordi. Tony eseguirà brani che spaziano all’interno della sua carriera, da quando era con gli Spandau Ballet, alle sue canzoni come solista, senza tralasciare qualche iconica cover. Sarà la celebrazione di una delle voci più autorevoli del pop, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani oramai classici degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il numero uno internazionale “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”.

Come solista, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha convinto un grande gruppo di nuovi fan apparendo nel musical Chicago nel ruolo di Billy Flynn nei teatri del West End di New York.

‘Talking To The Moon’, il suo ultimo album da studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è stato album della settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della settimana.

Nel 2021 è uscita ‘Obvious’, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2.

Da anni, Tony Hadley presenta lo show della domenica mattina della BBC3 Counties Radio.

Nel dicembre del 2019 ha ricevuto l’onoreficenza Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.

L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Solo a livello televisivo, nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e la nuovissima “Obvious”.

Prevendite attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città.

Maggiori informazioni: info@amceventi.it - 0423 763208

Biglietti

Biglietti da 33 euro

Info web

https://www.ticketone.it/event/tony-hadley-parco-della-musica-15450219/

https://www.facebook.com/events/976305219729177/

https://www.facebook.com/AmcEventiEComunicazione/photos/a.622108417862627/7487403094666424