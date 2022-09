Top 10 rugby: Petrarca vs Mogliano Veneto, la prima giornata al Plebiscito

Si svolgerà sabato 1 ottobre alle ore 16 allo Stadio Plebiscito di Padova la partita valida per la Prima Giornata del Campionato di Rugby Top 10 2022/2023 tra il Petrarca Padova (Campione d'Italia in carica) e Mogliano Veneto Rugby, prima partita del Petrarca Rugby per la stagione in corso.

Biglietti

I biglietti sono in prevendita da lunedì 26/09/2022 alle 20 di venerdì 30 settembre 2022 al prezzo di euro 11 (interi) e euro 1 (per i minorenni), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito https://petrarcarugby.it/prodotto/top10plebest/ > biglietti.

Per i tifosi ospiti sono stati riservati i settori 1 e 2 (Tribuna Est Alta) e i settori 10 e 11 (Tribuna Est Bassa), mentre per i tifosi del Petrarca sono aperti i settori 5, 6 (Tribuna Est Alta) e i settori 7, 8, 9 (Tribuna Est Bassa).

Per evitare code e assembramenti si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita.

Una residua minima quota di biglietti sarà comunque venduta alle casse dello Stadio Plebiscito nei 60 minuti precedenti l'incontro.

Sono disponibili per la vendita presso la Segreteria del Petrarca Rugby, online o alla Cassa dello Stadio gli Abbonamenti Interi validi per le partite della Regular Season del Campionato Top10 al prezzo di euro 80 cad., con possibilità di prenotazione del posto per l'intero anno.

Per l'accesso allo stadio è consigliabile indossare la mascherina.

Eventuali variazioni alle modalità d'ingresso saranno comunicati su www.petrarcarugby.it > biglietti.

Nell'area biglietteria del sito di prevendita è disponibile anche il modulo accredito disabili, da inviare preventivamente alla segreteria del Petrarca Rugby.

In caso di variazione di data o orario della partita i biglietti acquistati in prevendita saranno validi per la nuova data/orario o, su richiesta dell'utente, sarà emesso un coupon per acquisti on line sul sito del Petrarca Rugby (opzione da effettuare almeno 24 ore prima della partita su info@petrarcarugby.biz). Per eventuali variazioni alla programmazione (data e/o orario) consultare www.petrarcarugby.it o www.rugbymogliano.it o www.federugby.it



Lo Stadio Plebiscito è raggiungibile con il bus urbano 24 (capolinea Plebiscito), tram (fermata Saimp, 500 mt.), con il bus urbano 15 (capolinea Debussy, 1,1 km.), uscita A4 Padova Ovest.

Info web

https://petrarcarugby.it/prodotto/top10plebest/