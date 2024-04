Primo torneo di briscola tra generazioni con le carte Patavine

L'iscrizione è gratuita. Per iscriversi basta scrivere una mail a briscoladbcare@gmail.com oppure prenotarsi con eventbrite.

In occasione del quarto appuntamento della rassegna DBCare - evento sostenuto dall'associazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - le generazioni giocheranno in squadra.

Sabato 13 aprile a partire dalle 16, nella consueta cornice di via San Camillo de Lellis, si terrá infatti il primo torneo di Briscola. Un gioco antico, popolare, e che potrá essere un punto di incontro fra giovani, giovanissimi e meno giovani, mettendo al centro la socialitá e la voglia di stare insieme.

Per l'occasione, verranno utilizzate le carte Patavine, un'artistica variazione sul classico tema spade, bastoni, coppe e denari, ma dedicate alla storia secolare della cittá del Santo, ai suoi luoghi, e alla sua bellezza. Immagini che sapranno parlare sia a chi inizia ora a conoscere il capoluogo euganeo, sia a chi ci è nato e cresciuto. All'evento sará presente anche l'autore, l'artista rodigino Alberto Cristini.

Il gioco come luogo metaforico d'incontro, ma anche come attivitá per connettere la mente e i ricordi, anche delle persone meno giovani e che inizino ad accusare sintomi di decadimento cerebrale progessivo. Un evento a cui parteciperanno anche gli alunni della scuola secondaria Don Bosco.

Per iscriversi basta consultare il sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-primo-torneo-di-briscola-tra-generazioni-progetto-dbcare-873606178597

Per informazioni scrivere a briscoladbcare@gmail.com o scrivere un messaggio Whatsapp al numero 3403240127.

