Zoom Poetry Slam: Girone B per il torneo di poesia del teatro stabile del Veneto

Dopo il grande successo di Zoom Poetry Slam, primo torneo virtuale organizzato dallo Stabile del Veneto durante il lockdown trasformando in arena la nota piattaforma di video call, la poesia performativa degli slam occupa per la prima volta il palcoscenico del Teatro Verdi per una sfida a colpi di versi.

"Tutti i gusti del teatro": scopri tutti gli appuntamenti estivi al teatro Verdi e al castello Carrarese

La competizione si articola in due serate dedicate ai gironi e una serata finale che vedrà sfidarsi i vincitori delle serate precedenti. Ogni performer partecipa con propri testi originali, per far sì che la protagonista di ogni serata sia una poesia viva. Chi decreterà i vincitori? Il pubblico. Sarà una giuria popolare estratta in diretta tra gli spettatori a decretare il vincitore o la vincitrice di ogni serata.

Ingresso

Ingresso gratuito solo su prenotazione tramite Eventbrite

Dove e quando

2 settembre ore 19

Poetry Slam Girone B

Padova / Teatro Verdi

Maestri di Cerimonia (MC): Lorenzo Maragoni e Diego Scantamburlo

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/poetry-slam-girone-b/