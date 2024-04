La tosatura e la lissia al Parco Frassanelle

Impariamo a conoscere il gregge in occasione della tosatura. Venite a conoscere più da vicino questi bellissimi animali, imparare le loro abitudini e perché sono così importanti nell’equilibrio della vita di tutti i giorni. Il nostro intento principale è quello di recuperare le tradizioni e gli aspetti culturali del passato, quasi scomparsi… per una vera e propria avventura nella vita di una volta! Perché a Parco Frassanelle ci si diverte IMPARANDO.

DIMOSTRAZIONE CULINARIA DELLA CUCINA TRADIZIONALE // al mattino

1) VIVA IL PASTORE // ore 11 ed ore 14:30

Giro nel prato assieme al pastore porterete a spasso le pecore.

ATTIVITA’ GRATUITA GIA’ COMPRESA NEL BIGLIETTO DI INGRESSO, INGRESSI SCAGLIONATI, NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

2)LA TOSATURA: dalle ore 11:30 alle 14:30

E’ un meraviglioso rito tramandato da generazioni di pastori, volto al benessere degli animali che, con l’arrivo delle temperature calde primaverili, hanno bisogno di alleggerire il loro manto.

L’allevamento, la nascita degli agnelli, la tosatura e la prima lavorazione della lana: pulitura, cardatura, filatura e tessitura. Starete a contatto con le pecore gli agnelli, darete loro da mangiare e tutti voi bambini, con l’aiuto della pastora, li farete pascolare per i prati della tenuta…per poi guadagnarvi un vero e proprio DIPLOMA DI PASTORE!

ATTIVITA’ GRATUITA GIA’ COMPRESA IN OGNI TIPOLOGIA DI BIGLIETTO DI INGRESSO.

3) IL MONDO DELLA LANA

Lavoreremo la lana dal lavaggio al processo della filatura

ATTIVITA’ GRATUITA GIA’ COMPRESA IN OGNI TIPOLOGIA DI BIGLIETTO DI INGRESSO.

4) FACCIAMO IL FORMAGGIO // alle ore 15

Venite a conoscere Cesare e Niccolò, i casari, che vi insegneranno a fare le mozzarelle

ATTIVITA’ GRATUITA GIA’ COMPRESA IN OGNI TIPOLOGIA DI BIGLIETTO DI INGRESSO.

5) LABORATORIO DI TESSITURA SU TELAI A CICLO CONTINUO

I bambini potranno vivere l’esperienza della tessitura, intrecciando la lana sui telai a cornice, con l’obbiettivo di realizzare piccoli tessuti decorativi da portare a casa.

CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE 5 euro A BAMBINO. Prenotazioni sul posto.

6) E a seguire… LA LISSIA !!! La primavera è vicina, è tempo di pulizie primaverili… dunque partiamo con il lavare le lenzuola come si faceva ai vecchi tempi, insieme agli amici della Compagnia dell’Angelo !

Non è necessaria la prenotazione | Attività gratuita

7) Non perdetevi la VISITA AL PARCO ed alle nostre GROTTE , in autonomia (non guidati).

Oppure prenotate la vostra VISITA GUIDATA ALLA VILLA,ALLE GROTTE ED AL PARCO secondo due turni:

ore 11 | ore 15 su prenotazione, a numero chiuso

PER PRENOTAZIONI VISITA GUIDATA whatsapp 331 4249860 oppure scrivici una mail a info@frassanelle.it