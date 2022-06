Tour esperienziale in azienda agricola medievale il 25 giugno 2022. Il Monte Ricco è una delle due icone distintive di Monselice e fin dall’antichità è sempre stato fonte di nutrimento per la gente. Secondo una leggenda, tale colle deriverebbe il suo nome da un episodio accaduto molto tempo fa sulle sue pendici, quando un carro carico d’oro e d’argento fu travolto da una frana, perdendo per sempre i pregiati metalli. Si è poi capito col tempo, che i veri tesori erano i frutti che questo colle ha sempre offerto alla popolazione monselicense: l’oro del vino e l’argento degli ulivi, ma non solo.

L’antico nome di quest’altura era infatti Mons Vinearum, cioè il monte delle vigne, che erano già decantate ai tempi dei Romani, in particolar modo dal poeta Marziale e da Plinio il Vecchio. Fu proprio quest’ultimo inoltre, che raccontò nella sua Historia Naturalis, di come l’estense Corelio insegnò ai napoletani la tecnica di innesto dei castagni, e ancora oggi alle falde del Vesuvio esiste una varietà di castagno denominata “Coreliana”. «Ricco» designerebbe infatti anche il «riccio», cioè «la cupola irta di spine che racchiude il marrone, frutto di cui il nostro monte euganeo è sempre stato pregno. Alle sue falde sud-occidentali sorge un posto davvero speciale: «la Pignara», antico nome veneziano che originariamente designava un’area caratterizzata dall’abbondante presenza di pigne, efficaci combustibili naturali usati per l’accensione del fuoco. Questo luogo di antichissime origini medievali, divenuto poi un castaldo, in seguito una vera e propria villa rurale veneziana, e oggigiorno un podere bio, è sempre stato un punto di riferimento per la popolazione locale.

Da generazioni è gestita dalla famiglia Zancanella che fin dai primi anni del ‘900, coltiva e produce in maniera rigorosamente rispettosa della flora e della fauna presente sul Monte, quindi in totale assenza di diserbanti chimici o prodotti di sintesi: olio, piselli, fagioli, frutta cereali e miele in una superficie di oltre 10 ettari. Attualmente è proprio l’Agricultore Sandro Zancanella a portare avanti con dedizione e passione saperi ancestrali legati all’agricoltura tradizionale di un tempo, «potenziandoli» con le più innovative conoscenze omeodinamiche. In questo luogo, «in cui il cielo ti cade addosso», grazie ad un laboratorio esperienziale che coinvolgerà tutti i nostri sensi, la mente e il cuore, apprenderemo la magia del processo che dal seme, simbolo della vita, porta al pane, simbolo per eccellenza del nutrimento. comprenderemo l’importanza dei cereali nella nostra vita quotidiana, macinando a mano i chicchi con la macina più rudimentale. Confronteremo visivamente diverse tipologie di farina, scoprendo i profili nutrizionali dei diversi frumenti e le diverse tecniche di coltivazione dei cereali. Capteremo anche l’importanza dei diversi tipi di lieviti e muffe, con accenni all’importanza della coltivazione biologica. L’esperienza sarà arricchita da una bio-merenda a base di degustazioni sane e appetitose e da una visita alla famosa cava di trachite, la famosa pietra locale con cui fu costruito il cinquecentesco «Pestrin» della Pignara, vale a dire il frantoio dal peso di 120 quintali, tramite cui ancora oggi il nostro Agricultore, in autunno, produce la molitura delle olive che danno vita al suo pregiato oilo, ma anche il «salotto d’Europa, vale a dire Piazza S. Marco di Venezia.

