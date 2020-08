Tour in bici lungo l'anello fluviale interno di Padova

Dalle rive del Bacchiglione, al canale Alicorno, al Piovego ed al Canale Scaricatore, percorrerete la storia di Padova degli ultimi secoli, profondamente legata alle sue acque. Aperitivo finale lungo i locali posti sugli argini.

Data: ogni martedì di luglio e agosto dalle 18.30 alle 21.30

Ritrovo: davanti bar Pier 88 in Lungargine Scaricatore, 37, 35124 Padova PD

Come arrivare: in auto parcheggio gratis dietro il bar, in tram fermata Bassanello.

Lunghezza: 15 km in piano

Difficoltà: facile, adatto a tutta la famiglia.

Tempo: 2 ore circa

Argomenti: idrografia. storia, geologia, antropologia

Prezzo: 15 euro adulto, 10 euro bambino incluso servizio di guida escursionistica. Partecipazione con bici propria.

Extra: c'è la possibilità di noleggiare la bici a 15 euro cad. previa prenotazione. Alla prenotazione, indicare il sesso e l’altezza di tutti i partecipanti, inclusi i bambini.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.facebook.com/events