Il giardino labirinto di Valsanzibio: bici e picnic

Siamo nei Colli Euganei, un vasto Parco naturale con splendidi paesaggi, cantine ed edifici storici. Queste alture vulcaniche sono state meta dei patrizi veneziani e dei nobiluomini padovani per costruire le loro Ville venete durante il Rinascimento. Ritirate la bici adatta a voi al nostro Bike point e seguite la pista ciclabile fino a Valsanzibio osservando i campi di asparagi bianchi e i vigneti attorno a voi.

Il Giardino Monumentale di Valsanzibio, così detto anche la Piccola Versailles dei Colli Euganei, oltre ad essere un punto d’arrivo per numerosi turisti italiani e stranieri, è considerato anche meta privilegiata dalle famiglie che qui si regalano un picnic al sole. I vari elementi del Giardino sono ambienti divertenti per voi e i vostri figli! Una sessantina di statue in pietra bianca d’Istria tra cui nascondersi, i viali con piante secolari che riproducono le calli veneziane per quanto sono alti, i cigni bianchi e neri che nuotano nelle diverse peschiere e la bellissima Villa veneta sono una cornice che proietta voi e soprattutto gli ospiti più piccoli in un mondo magico. Lanciatevi poi all’esplorazione del Labirinto, considerato uno dei più antichi al mondo (ha circa 400 anni!) e unico nel suo genere con pareti di bosso alte fino a 5 metri. Riassume allegoricamente le tante difficoltà che si incontrano nella vita: scelte da fare, dubbi sulla strada da percorrere, inoltre si può cadere nei sette peccati capitali, vicoli ciechi o tornanti dove l’unico modo per uscirne è di tornare sui propri passi. Alla fine del viaggio si sale alla torre centrale, dove la vista è mozzafiato.

Lungo il percorso incontrerete il Cedro della California di oltre 380 anni, l’esemplare più antico d’Europa, e l’Isola dei Conigli, un altro luogo amatissimo dai bambini. Andate poi alla ricerca di dove potrebbero essere gli scherzi d’acqua e attenti a non calpestare la pietra sbagliata perché si attivano getti d’acqua da dove non pensereste! Per rendere ancora più bella la vostra giornata al Giardino Monumentale di Valsanzibio, non vi resta che fare picnic in questo ambiente stupendo. Sulla via di rientro, fate una deviazione per il Castello di Lispida, detto anche “Villa Italia” perchè fu residenza del Re durante la Grande Guerra. Rientro al Bike point e fine servizi.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/