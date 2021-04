Tour in bicicletta e pic nic in vigna da Loreggian

Primo maggio è sinonimo di gita fuori porta con il tradizionale picnic all’aria aperta. Vi proponiamo un tour in bici in autonomia senza guida che segue la pista ciclabile lungo il Canale Battaglia, passa per la città murata di Monselice per arrivare infine al borgo in pietra di Arquà Petrarca, uno dei Borghi più belli d’Italia. Dopo la piacevole discesa vicino al Laghetto della Costa, si gira per andare alla cantina Loreggian.

Quattro generazioni fa, uno dei Loreggian decise di affiancare la coltivazione della vite a quella del mais e del frumento. L’esatta intuizione che il terreno fosse particolarmente vocato a condurre la vigna ad una produzione di uva di elevata qualità è portata avanti ancora oggi. Qui potrete fare picnic all’aria aperta nel vigneto della cantina. Non dimenticate una copertina da portare con voi per sedervi sul prato e assaporare l’aria calda della primavera. Assaggerete prodotti locali a km 0 e i vini dei vignaioli che vi ospitano. Dopo pranzo potrete oziare un po’ sotto il sole prima di riprendere la strada per i Giardini di Valsanzibio dove un’ultima foto del tour è dovuta. Rientro al noleggio e fine servizi.

Percorso: piste ciclabili e strade secondarie a basso traffico.

Itinerario: 25 km cca su pista ciclabile, prevalentemente in pianura. Percorso adatto a bambini sopra i 12 anni abituati a pedalare.

Quando: sabato 1 maggio

Durata: dalle 10 alle 15 incluso il pic nic

Punto di ritrovo: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano – Viale delle Terme, 84, 35030 Galzignano Terme PD

Come arrivare: in treno alla stazione di Battaglia Terme + 1 km a piedi. In auto: parcheggio libero

Punti di interesse: Canale Battaglia e Bisatto, Villa Emo di Rivella, città murata di Monselice, borgo Arquà Petrarca, cantina Loreggian.

Informazioni e contatti

Per ulteriori info e costi fare click sul link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/bici-e-picnic-in-vigna-coi-vini-di-loreggian/.