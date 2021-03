Tour in bicicletta tra castelli e cantine

Siamo nei Colli Euganei, un vasto Parco naturale con splendidi paesaggi, canali antichi ed piste ciclabili facili e sicure. Vuoi esercitare il tuo inglese facendo attività all’aria aperta e curiosando in un territorio verde ed accogliente? Vi consegniamo le bici a voi adatte e dopo la conoscenza della guida, partirete per il vostro tour guidato. Seguirete piste ciclabili separate dalla viabilità e attraverserete il borgo fluviale di Battaglia Terme, il borgo dei barcari, con il suo Museo della navigazione fluviale. Seguirete la Ciclovia del Sale e dello Zucchero lungo un antico canale che porterebbe dritto a Chioggia, ma voi svoltate per raggiungere il borgo di Pontemanco con il mulino più antico del Veneto.

Il Castello di San Pelagio merita poi una sosta per il Museo del Volo che ripercorre la storia del volo umano, mentre il labirinto nel giardino è ricco di simboli. Qui i bambini troveranno modellini di aerei, mongolfiere e tante curiosità!

Pranzo libero a sacco (da portare da casa).

Fermatevi poi per una foto davanti al Castello del Catajo, una vera reggia dei Colli Euganei che ha ospitato feste stravaganti per molti secoli.

Tappa finale in cantina locale per la degustazione di 3 vini DOC accompagnati da assaggi di prodotti locali.

Rientro al Bike point e fine servizi.

Informazioni e contatti

Lingua del tour: inglese.

Programma completo alla pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/tour-in-bici-tra-castelli-e-cantine/.