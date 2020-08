Tour in bicicletta lungo l'anello fluviale di Padova

Volete vedere Padova e il suo territorio da un altro punto di vista? Se trascorrere una giornata in sella alla bici è una proposta che vi attira, scoprite le piste ciclabili che seguono fedelmente i canali medievali attorno a Padova! Il vostro tour in bici inizia costeggiando il canale San Gregorio a sud della città, per poi proseguire lungo il Piovego, che congiunge da ottocento anni Padova a Venezia attraverso il naviglio Brenta. Una volta raggiunta la città di Stra, paese rivierasco dove si concentrano celebri ville venete, ammirerete dall’esterno la villa Pisani, monumento nazionale. Seguirete poi l’argine del fiume Brenta, una dei più interessanti fiumi del territorio, fino a Limena, centro abitato dove è possibile ammirare alcune ville e l’antico casello idraulico dei Colmelloni. In questo punto il fiume Brenta intercetta canale Brentella in un sito naturalistico di grande bellezza.

Vi fermate per pranzo e, una volta ricaricate le energie, potete prendere Brentella, il canale artificiale costruito nel 1314 per collegare due fiumi, Brenta e Bacchiglione, a ovest di Padova. All’altezza di Ponterotto lasciate l’anello fluviale e seguite le piste ciclabili fino a superare le mura di Padova e addentrarsi nel pieno della vita cittadina. Passerete vicino al Duomo, per Piazza delle Erbe con il Palazzo della Ragione ed poi Via Roma, la caratteristica strada di città con molti negozi e bar, che vi permette di raggiungere il Santo e Prato della Valle. Girate in bici questa famosa piazza con 78 statue e la sua bellissima fontana centrale. Il vostro tour continua verso sud per ritrovare il canale Scaricatore dove i padovani amano praticare sport, raggiungendo così il luogo dal quale siete partiti. Il tour rispetta il distanziamento sociale, leggere con attenzione il nostro Protocollo di sicurezza COVID-19.

Informazioni e contatti

Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

