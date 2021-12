“Natale a Padova” con il tour alla scoperta delle botteghe storiche

Orario non disponibile

Torna il tour di Natale alla scoperta dei luoghi più iconici di Padova: le botteghe storiche. Un’occasione per apprezzare l’atmosfera della città d’altri tempi attraverso i suoi artigiani e negozianti abitando, anche se di passaggio, luoghi inimitabili, protagonisti del presente e custodi dell’identità della comunità locale. I 155 esercizi che a Padova hanno una lunga storia alle spalle sono divisi in due categorie: i locali storici, nei quali oltre alla storicità dell’attività sono ancora presenti specifici elementi che riguardano la struttura dei locali, gli arredi e le insegne, e le attività storiche comunque testimoni della tradizione cittadina e della storia dell’economia padovana.

Locali unici da ammirare

«Sono tante le vetrine storiche che resistono e che possiamo ammirare, vestite a Festa, per un Natale della tradizione e della ripartenza – commenta l’assessore al Commercio e Attività produttive, Antonio Bressa - Quest’anno l’albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova si è arricchito con nuove 16 iscrizioni, tutte attività che da 40 anni espongono la loro insegna e che nel corso del tempo hanno saputo leggere e interpretare il cambiamento dei consumi. Un patrimonio, sempre più riconoscibile anche grazie agli adesivi dedicati, che valorizziamo con le visite guidate promosse per i padovani e per i tanti turisti che vivono il Natale a Padova».

Due proposte

Sarà possibile scegliere fra due itinerari: il Tour alla scoperta delle botteghe storiche del centro e la visita guidata ai saperi e ai sapori nelle botteghe del centro.

Ecco quando e dove

Venerdì 17 dicembre ore 15 (turno 1) e ore 17.30 (turno 2): tour alla scoperta delle botteghe storiche del centro.

Punto di ritrovo: portone del Museo della Lanterna Magica, Prato della Valle 1/A.

Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria: 3476238422 – info@alicemiguida.it

Punto di ritrovo: ponte delle Torricelle.

Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria 3476238422 – info@alicemiguida.it

Il tour alla scoperta delle botteghe storiche rientra nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato al Commercio dell’Amministrazione comunale per il Natale a Padova 2021 e sono organizzate dalla Fondazione dei Negozi Storici di Padova – Confesercenti -, in collaborazione con l’Albo dei Locali Storici e le Guide turistiche Federagit.

https://www.padovanet.it/notizia/20211207/comunicato-stampa-natale-padova-torna-il-tour-alla-scoperta-delle-botteghe-storiche

