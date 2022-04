Tour gratuito alla scoperta della millenaria vocazione edilizia di Monselice

Dopo l’incontro in Campo della Fiera, la visità partirà dall’antico porto di Monselice, con una passeggiata lungo lo storico canale Bisatto, antica « autostrada » che collegava la Terraferma alla Capitale della Serenissima Repubblica di Venezia, con uno sguardo rivolto alla splendida Villa Pisani e alla Fornace Manzoni. Il tragitto seguirà parte della pista ciclabile E2 dei Colli Euganei, dando quindi la possibilità di godere di una splendida visuale naturalistica e di rilassarsi camminando in tutta tranquillità fino alla nostra destinazione. Durante questo percorso di trekking, entreremo nel vivo della conoscenza legata alla peculiarità territoriale che caratterizza Monselice, e che nei secoli grazie al colle della Rocca, con la sua pregiata trachite e al monte Ricco, con la predominanza di riolite, ha fornito le risorse principali per l’edificazione di numerosi manufatti, talvolta unici al mondo.

Durante la passeggiata potremo quindi amirare da lontano la Rocca, con il suo Mastio Federiciano, il versante orientale del « Drago », anticamente chiamato anche Mons Vinearum, l’antico mulino Bagnarolo e la bellezza dei dolci Colli Euganei. Una volta giunti alla nostra tappa, lo stabilimento Buzzi Unicem di Monselice, verremo accolti dai tecnici e dal personale dell’azienda che dopo un’interessante presentazione e preparazione, relativa a tutte le norme di sicurezza, ci accompagneranno alla scoperta di come si crea il cemento, materiale di origini antichissime utilizzato, anche se in forme diverse già 12.000 anni fa….Sveleremo e apprenderemo tantissime curiosità che ci daranno degli spunti interessanti per la nostra vita quotidiana e avremo il privilegio di poter ammirare anche un pezzo di archeologia industriale.

Terminata la visita guidata, dopo un coffee break, ci attenderà l’eclettico Artista monselicense, Domenico Travaglia, rinomato scultore e pittore, il quale ci guiderà in un laboratorio scultoreo-pittorico sensoriale, grazie al quale ogni partecipante potrà giocosamente e creativamente sperimentare in prima persona la realizzazione di un oggetto unico che porterà a casa con se’ come souvenir dell’esperienza vissuta durante la giornata. Per l’occasione verranno utilizzati materiali e tecniche altamente sperimentali. Concluso il laboratorio, i partecipanti verranno riaccompagnati al punto di partenza.

Informazioni e contatti

Tour gratuito, con prenotazione obbligatoria effettuata almeno 48 h prima.

Numero massimo di partecipanti: 10 persone

Durata tour esperienziale con itinerario completo: 5 h circa

Percorrenza totale a piedi: 5 Km

Punto d’incontro: Campo della Fiera di Monselice nei pressi dell’Associazione Remiera Euganea

Destinazione: Stabilimento Buzzi Unicem di Monselice

Giorno: giovedì mattina – Vedere date predisposte

Orario di incontro: ore 15

Difficoltà: facile

Parcheggio: Campo della Fiera

In treno: da Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna linea FS Bologna –Venezia stazione di Monselice, da Mantova Mantova-Monselice.

Lingue: italiano e (all’occorrenza) inglese

Abbigliamento comodo e sportivo

Per informazioni e prenotazioni: info@creoescopro.it, cell. 338 3145379