Tour enogastronomico in bici sui Colli Euganei

Scopri il territorio dei Colli Euganei con le donne e gli uomini che lo fanno! Un tour che mescola il piacere di visitare un territorio in bicicletta con la conoscenza dell’enogastronomia locale e delle ricette più antiche. Nei Colli Euganei la cucina locale ha uno stretto legame con la cultura contadina, la quale mostra tutta la sua importanza soprattutto nei prodotti semplici dell’orto, del cortile, della vigna, nei frutti di stagione come ciliegie, uva, castagne (i marroni dei colli), funghi, e nelle erbette selvatiche spontanee. Tra i prodotti locali ci sono anche il miele, l’olio extravergine d’oliva, i piselli (i cosiddetti “bisi”), le ciliegie e il liquore Maraschino, le Giuggiole, il liquore Brodo di Giuggiole e naturalmente i vini vulcanici DOC e DOCG. Sono sapori di una vita semplice legata ai ritmi della natura, che aiutano a gustare anche gli altri importanti valori di questa terra. Il vostro compito della giornata sarà quello di raccogliere degli ingredienti a Km zero provenienti dai contadini e le aziende agricole che visiteremo e portarli alla nostra tappa finale per cucinare una ricetta locale.

Il programma:

Ritrovo con la vostra guida al BIKE POINT, consegna delle bici e partenza per il tour in bici.

Prima tappa da un molino euganeo per conoscere la macinazione a pietra di grano e mais e la produzione di farine per pane e polenta. Qui faremo merenda e prenderemo con noi i primi ingredienti in vista della nostra degustazione finale.

Altra tappa è un’azienda agricola che produce e trasforma diversi prodotti agricoli con particolare attenzione alle varietà antiche locali e ai frutti selvatici che stanno scomparendo dal mercato. Il produttore può raccogliere, oltre al suo orto, anche la flora spontanea dei Colli Euganei come germogli di pungitopo, sparasine e cipolle selvatiche. Se fate i bravi, vi facciamo sporcare le mani con la nostra terra!

Ultima tappa, come promesso, una cantina per assaggiare una ricetta locale i cui ingredienti possono essere diversi in base alla stagionalità. Adatta ad adulti e bambini.

Percorso: principalmente su piste ciclabili e strade asfaltate secondarie a basso traffico.

Da dove partire: nostro BIKE POINT presso Radisson blu in via delle Terme 84 a Galzignano terme (parcheggio gratuito)

Quando: dom 16 maggio ore 9.30, sab 29 maggio ore 14, merc 2 giugno ore 9.30

Difficoltà: facile, 35 km cca principalmente in piano con leggere salite e discese

Durata prevista: giornata intera (5-6 ore)

Da portare: abbigliamento adatto alla bici, scarpe da ginnastica, acqua.

Informazioni e contatti

Per ulteriori info fare click sul seguente link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/in-bici-tra-orti-e-vigne/.