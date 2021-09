Mille pieghe del mosto: tour enogastronomico a due ruote

Condividiamo questa bellissima iniziativa per gli amanti delle due ruote, dove si avrà la possibilità di unire il divertimento alla beneficenza! Domenica 3 ottobre 2021 si parte con la propria moto per un tour a tappe in cantine locali, per poi concludere con il pranzo in un agriturismo a Km zero!

Durante il tour si potrà ammirare le meraviglie dei Colli Euganei e dei Colli Berici, assaporando la bellezza di questa terra. Manifestazione a scopo benefico per dotare di defibrillatore il centro parrocchiale di Rovolon (PD).

Informazioni e contatti

Attenzione, la prenotazione è obbligatoria.

Scrivi per info: millepieghedelmosto@yahoo.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...