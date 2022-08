Sulle tracce del docu-film "Il vecchio e la bambina" con Maria Grazia Cucinotta. Il docu-film, diretto da Sebastiano Rizzo, vuole promuovere il territorio Veneto ed è ispirato a Ernest Hemingway, scrittore simbolo della letteratura del '900. Ambientato in Veneto, da Portogruaro a Caorle ad Arqua Petrarca, passando per il tempio del Canova a Possagno, il film è un viaggio che porterà lo spettatore alla scoperta dei luoghi e posti cari all'artista, a partire dalla prima Guerra mondiale in poi. Attraverso ricordi e incontri passati, il film è un racconto fatto dalla stessa figura del vecchio, accompagnato da sua nipote, come quando un nonno racconta una fiaba ad una bambina.

Il tour gratuito è stato finanziato dal Programma di sviluppo rurale, tramite il Gal Patavino e il Comune di Arquà Petrarca per consentire ai visitatori di scoprire i luoghi dei Colli Euganei e della bassa padovana che sono stati interessati dalla riprese del docu-film.

Tour all'idrovora Cavariega e al Ponte tre canne il 4 settembre 2022

Il programma:

9/9.15 partenza del bus da Abano Montegrotto Terme. Durante il tragitto, visione di parte del Docufilm “il vecchio e la bambina” relativo al territorio dei Colli Euganei e della bassa padovana.

9.45-10 arrivo e visita al Ponte Tre Canne a Vighizzolo d'Este

10.30-11.30 visita all’Idrovora Vampadore a Megliadino San Vitale

11.30 partenza

12.30 arrivo ad Abano Montegrotto

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI